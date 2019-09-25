В Донецке загорелся склад с боеприпасами

Крупный пожар возник на складе боеприпасов в Донецке, в районе поселков Горняк и Землекопы, сообщают Вести.ру в среду, 25 сентября.

Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии с черным дымом, который окутывает город. Также жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.

В Куйбышевской районной администрации факт пожара подтвердили, но подробностей и причин возниковения возгорания не сообщили, информирует «Донецкое агентство новостей».

По данным агентства, на протяжении нескольких часов у места ЧП продолжается «интенсивный обстрел», который не позволяет экстренным службами подъехать к поврежденным объектам.

В местном минздраве уточнили, что информация о погибших и пострадавших на пожаре пока не поступала.

Ранее в июле в Луганской области горел заминированный лес. Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего тракторист лесного хозяйства получил контузию и ранение руки.