В Донецке загорелся склад с боеприпасами
Крупный пожар возник на складе боеприпасов в Донецке, в районе поселков Горняк и Землекопы, сообщают Вести.ру в среду, 25 сентября.
Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии с черным дымом, который окутывает город. Также жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.
В Куйбышевской районной администрации факт пожара подтвердили, но подробностей и причин возниковения возгорания не сообщили, информирует «Донецкое агентство новостей».
По данным агентства, на протяжении нескольких часов у места ЧП продолжается «интенсивный обстрел», который не позволяет экстренным службами подъехать к поврежденным объектам.
В местном минздраве уточнили, что информация о погибших и пострадавших на пожаре пока не поступала.
Ранее в июле в Луганской области горел заминированный лес. Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего тракторист лесного хозяйства получил контузию и ранение руки.