Прямой эфир

В Донецке загорелся склад с боеприпасами

0
Фото: twitter.com/matutin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупный пожар возник на складе боеприпасов в Донецке, в районе поселков Горняк и Землекопы, сообщают Вести.ру в среду, 25 сентября.

Восприняли в штыки: почему украинские националисты сдали оружие
Три добровольческих батальона в Донбассе открыли свои арсеналы

Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии с черным дымом, который окутывает город. Также жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.

В Куйбышевской районной администрации факт пожара подтвердили, но подробностей и причин возниковения возгорания не сообщили, информирует «Донецкое агентство новостей».

По данным агентства, на протяжении нескольких часов у места ЧП продолжается «интенсивный обстрел», который не позволяет экстренным службами подъехать к поврежденным объектам.

В местном минздраве уточнили, что информация о погибших и пострадавших на пожаре пока не поступала.

Ранее в июле в Луганской области горел заминированный лес. Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего тракторист лесного хозяйства получил контузию и ранение руки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский назвал две мешающие развитию Украины преграды
В «Нафтогазе» заявили о готовности к зиме

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019