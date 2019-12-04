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В России начнут продавать фарш из искусственной рыбы

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Фото: ТАСС/UIG/Labat-Lanceau
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Благодаря новому проекту биологов в России появится фарш из искусственной рыбы — по задумке ученых, мясо, выведенное из клеток осетрины, будет производиться в инкубаторах.

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Генеральный директор компании ArtMeat Аскар Латышев рассказал «Известиям», что биоматериал для выращивания мяса берется у рыбьих мальков с помощью биопсии — именно в их мышцах содержится большое количество стволовых клеток. После этого через специальный биореактор к ним подводят питательные вещества.

По словам Латышева, на данный момент ученые выявляют условия, в которых мясо будет «расти» с наибольшей скоростью.

Одновременно с этим биологи начали экспериментировать с выращиванием жировых компонентов мяса из стволовых клеток соединительной ткани, которые подсаживаются к мышечным.

Согласно планам, полноценный искусственный фарш осетрины появится через 3–4 года, а цена приготовленных на его основе блюд будет выше, чем цена еды премиального сегмента из мяса настоящей рыбы. Ожидается, что к 2026–2027 годам стоимость такого фарша снизится и она сможет конкурировать с продукцией среднего ценового сегмента.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 5 декабря

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