Целый Миротич: «Барса» везет в Мытищи самого дорогого игрока Европы

В рамках 12-го тура Евролиги «Химки» постараются реабилитироваться перед своими болельщиками в матче со звездной «Барселоной». Желто-синие потерпели три гостевых поражения подряд в регулярном сезоне и рискуют потерять место в зоне плей-офф. ЦСКА также возвращается в Москву после выездной серии игр в Испании, чтобы принять «Жальгирис». Литовцы в нынешнем сезоне далеки от тех результатов, которые все привыкли видеть при Шарунасе Ясикявичусе. Однако историческая подоплека этого противостояния всегда делает очные матчи московского и каунасского клубов захватывающими.

В ожидании Миротича

«Барселона» — клуб с богатой историей и большими амбициями. Правда, последний раз они выигрывали Евролигу девять лет назад, а участником «Финала четырех» становились в 2014-м. И с тех пор как отрезало: в решающей стадии турнира играет преимущественно тройка грандов в лице ЦСКА, «Реала» и «Фенербахче», а компанию им составляет «темная лошадка», практически каждый раз новая. Прошедшим летом руководство «Барсы» приняло решение вернуться в число лучших клубов континента и не пожалело денег, чтобы собрать боеспособный коллектив.

Кто мог представить, что Никола Миротич покинет NBA и проведет сезон-2019/20 в Евролиге? По данным СМИ, форвард сборной Испании стал самым высокооплачиваемым игроком Европы, зарабатывая $5,4 млн год. Вокруг него собралась настоящая суперкоманда. Чего стоит только стартовая пятерка: помимо Миротича, это Малкольм Дилэйни, Алекс Абринес, Кори Хиггинс и Брэндон Дэвис. Во второй пятерке — Анте Томич, Виктор Клавер, Адам Ханга, Томас Эртель, Пьер Ориола, баскетболисты, которые в прошлом году вывели команду в плей-офф. В Европе уже давно не было такого сосредоточения звезд в одном коллективе.

До прошлой недели «Барселона» уверенно штамповала одну победу за другой, оправдывая статус фаворита, но неожиданное разгромное поражение от ЦСКА (67:96) показало, что у и подопечных многоопытного Свестилава Пешича есть и слабые места. «Химкам» надо постараться воспользоваться ими и вновь вернуться на победный путь.

— Победа ЦСКА в Барселоне — подсказка для подмосковного клуба, как разобрать действия Миротича и его партнеров, — отметил в разговоре с «Известиями» тренер сборной России Сергей Быков. — Поможет и капитан Сергей Моня, который работал с Пешичем в «Динамо». Понятно, что у «Барсы» мощный состав и они фавориты сезона, но «Химки»способны выиграть у себя дома. В этом году чувствуется, что у команды появился менталитет победителей. Тут сказался и опыт выступления в Евролиге и классная селекция. В прошлые годы желто-синие тоже обладали хорошим составом, но им всегда чего-то не хватало, было ощущение, что рано или поздно в игре произойдет разлад. Сейчас ситуация иная, и думаю разговоры о возможном выходе «Химок» в «Финал четырех» вполне обоснованы.

Защитник «Химок» Дайрис Бертанс подтвердил, что его клуб постарается сыграть с «Барселоной» в схожей с армейцами манере.

— Настроение очень боевое — проиграли три игры подряд и не имеем права уступать при своих зрителях, — рассказал «Известиям» Дайрис Бертанс. — Да, у них хороший состав, с сильным тренером, но есть у них и минусы. Игра с ЦСКА это только подтверждает. Мы внимательно ее изучили и постараемся сыграть, как армейцы. Очень постараемся продлить свою домашнюю победную серию в нынешнем сезоне и ждем невероятной поддержки от наших фанатов.

В победу «Химок» верит и экс-игрок сборной России, двукратный чемпион Единой лиги Виктор Кейру.

— Обе команды сейчас не в самой лучшей форме, — пояснил «Известиям» эксперт. — Но как играла «Барселона» против ЦСКА — это нонсенс. Сложилось впечатление, что Пешич не управляет коллективом, а баскетболисты действуют сами по себе. «Химкам» надо воспользоваться этой ситуацией и одержать победу. В нынешнем сезоне команда здорово выступает дома, поэтому я верю в ее успех.

Стоит отметить, что подмосковный клуб сможет выставить оптимальный состав на матч. Алексей Швед, пропустивший игру с «Фенербахче» из-за проблем со спиной, вернулся в строй и уже выдал отличный матч против «Нижнего Новгорода» в Единой лиге.

— В этом сезоне Швед стал больше играть на команду и действует очень сбалансировано, — продолжил Сергей Быков. — Чувствует когда можно завершить самому, а когда — отдать передачу партнеру. До этого, когда у Алексея не было очков в определенный промежуток времени, он гнался за ними, совершал неподготовленные броски. Приятно наблюдать за такой трансформацией.

Историческая дуэль

ЦСКА — безоговорочный фаворит матча с «Жальгирисом». Литовцы приезжают в Москву после пяти поражений подряд в Евролиге, проблемами в составе (по ходу сезона клуб сменил основного разыгрывающего) и очень слабой статистикой. Коллектив Ясикявичуса — худший в турнире по проценту реализованных трехочковых (31,4%). Армейцы, напротив, находятся на подъеме после суперигры с «Барселоной», показав, что действующего чемпиона рано списывать со счетов.

— Историческое противостояние ЦСКА и «Жальгириса» в чемпионатах СССР придает уникальный характер любому матчу этих соперников, вне зависимости от текущих результатов, — рассказал Виктор Кейру. — За матчем внимательно следят в России и Литве, поэтому игроки будут выкладываться, как в дерби. Понятно, что все карты в руках хозяев. Армейцы приходят в себя после потери своего лидера Уилла Клайберна, ищут резервы. Думаю, ЦСКА одержит победу, но легко им не будет.

Без Клайберна армейцы потерпели в Евролиге четыре поражения в семи матчах. По словам президента клуба Андрея Ватутина, без американского форварда игроки команды зачастую выглядели как лебедь, рак и щука… Теперь главная надежда на Димитриса Итудиса, тренера, который умеет принимать непопулярные решения. В последнем матче он лишил главного снайпера клуба Майка Джеймса места в старте и не позволял тому совершать много сложных бросков; убрал из ротации всех баскетболистов, в которых был не до конца уверен; гневно нагнетал в тайм-аутах обстановку даже тогда, когда разница выросла уже до «+25».

— Какие бы кардинальные перемены не происходили в составе ЦСКА, в этой команде не признают поражений, — считает Сергей Быков, выступавший за москвичей в сезоне-2010/11. — Итудис и его тренерский штаб провели хорошую работу над ошибками после поражений от «Басконии» и «Реала». Команда преобразилась и готова вновь выйти на победный путь. Что касается «Жальгириса», то это самобытная команда с небольшим бюджетом, которую Ясикявичус уже дважды выводил в плей-офф Евролиги. Поэтому даже с учетом выступления в первой трети регулярки я бы не стал списывать их со счетов.

Третий участник Евролиги от России — «Зенит» — сыграет на своем паркете с французским «Вилеррбаном». Петербургская команда находится в серьезном игровом кризисе, потерпев пять поражений в шести последних матчах. Неудача в игре с новичком турнира может стоить работы наставнику сине-бело-голубых Жоану Пласе.