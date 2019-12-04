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Газированные напитки станут менее сладкими

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Фото: Depositphotos
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Содержание сахара в безалкогольных напитках снизится в среднем на 10%. Об этом 4 декабря сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) и нескольких производителей напитков.

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По данным издания, СПБН намерен 4 декабря подписать кодекс добровольных обязательств. По словам президента союза Максима Новикова, кодекс предполагает стимулирование рационального потребления сладких газированных напитков. Иными словами, у производителей и импортеров появятся товары в упаковке объемом меньше 500 мл, а информация о составе будет в понятной для потребителя форме.

Новые обязательства по производству и продвижению продукции планируют взять на себя также PepsiCo, IDS Borjomi Russia, «Coca-Cola HBC Россия», УК «Черноголовка», производитель «Ессентуков» «Холдинг аква» и другие, отмечает телеканал «360». До 2024 года содержание сахара в них должно снизиться в среднем на 10%, а производители сами ограничат продвижение продукции, исключив ее рекламу, и, тем самым снизят доступность газировки для детей.

Как уточняет «Газета.ру», среди пунктов кодекса фигурирует также запрет на раздачу бесплатных напитков вблизи школ и детских учреждений.

Некоторые из них уже снижают содержание сахара из-за падения спроса на сладкие напитки. Например, PepsiCo его заменяет на натуральные подсластители и расширяет ассортимент низкокалорийных напитков. В пресс-службе компании RNS подтвердили намерение подписать кодекс.

По данным Nielsen, продажи традиционной газировки уменьшились за год почти на 5%, а напитков с пониженным содержанием сахара или без него, наоборот, выросли на 21,6%.

В октябре сообщалось, что правительство Сингапура обсуждает введение запрета на рекламу напитков с высоким содержанием сахара. Мера рассматривается в рамках борьбы с диабетом. По словам представителя министерства здравоохранения Сингапура Эдвина Тонга, производители напитков с очень высоким содержанием сахара будут обязаны размещать на этикетке маркировку о степени вредности продукта для здоровья.

В конце августа Минздрав России сообщил, что число россиян, страдающих от сахарного диабета, увеличилось на 23% за пять лет — с 3,9 млн человек в 2013 году до 4,8 млн в 2018-м. В августе Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе.

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