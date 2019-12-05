Сигаретная зона: запрет на торговлю табаком у школ предлагают отменить

В России предлагают пересмотреть ограничение на торговлю сигаретами в радиусе 100 м от образовательных учреждений. Это следует из письма ритейлеров вице-премьеру Алексею Гордееву (документ есть у «Известий»). Участники рынка отмечают: расплывчатые нормы антитабачного закона приводят к тому, что магазинам приходится сворачивать продажи сигарет, даже если рядом открылись курсы иностранных языков для взрослых или автошкола. По мнению ритейлеров, необходимо либо скорректировать формулировки, либо вовсе отказаться от 100-метрового радиуса, потому что ограничений, защищающих несовершеннолетних от табака, и так достаточно. Эксперты опасаются, что послабление повысит продажи сигарет в городах на 5–10%.

Последний рубеж

Ключевые ассоциации, объединяющие участников сетевой и несетевой розничной торговли, 31 октября обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой пересмотреть одно из действующих ограничений на продажу табачных изделий — вплоть до его отмены. Речь идет о запрете торговать сигаретами на расстоянии менее 100 м от территорий, «предназначенных для оказания образовательных услуг». Причем эти 100 м вычисляются «по прямой линии без учета искусственных и естественных преград».

Такое ограничение содержится в законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…» (15-ФЗ). Однако, как отмечают ритейлеры в своем письме, до сих пор непонятно, что означает понятие «территория, предназначенная для оказания образовательных услуг». Необходимых пояснений нет ни в одном законе. Более того, виды самих образовательных учреждений не конкретизированы. Это приводит к тому, что ограничение распространяется даже на специализированные организации. Например, автошколы, курсы повышения квалификации (например, бухгалтеров), курсы иностранных языков для взрослых и т.д.

Письмо вице-премьеру подписали председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков, директор Союза независимых сетей России (СНСР) Сергей Кузнецов и глава Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.

Владлен Максимов пояснил «Известиям», что на практике нередки ситуации, когда открытие различных курсов приводит к запрету торговли табачной продукцией для всех магазинов в радиусе 100 м. Под ограничение подпадают и торговые точки, которые находятся, например, на другом берегу реки либо за глухим забором.

Подобные запреты не имеют под собой логической основы с точки зрения сокращения доступности табачной продукции для молодежи и детей, уверены участники рынка.

Избытки и убытки

Проблема актуальна для небольших населенных пунктов с ограниченным количеством магазинов. Там размещение торговых точек с соблюдением нормы в 100 м от образовательных учреждений физически невозможно, подчеркнул представитель АКОРТ Илья Власенко.

В то же время, как отметили в Ассоциации малоформатной торговли, доля табачных изделий в структуре розничных продаж весьма существенна. Для продуктовых магазинов она сопоставима с объемами реализации таких категорий, как мясо, молочная продукция или хлебобулочные изделия. Кроме того, сигареты — товар, влияющий на образование трафика, а вынужденный отказ от их продажи приводит к ощутимому снижению рентабельности торговых объектов, а порой и к их закрытию — особенно это касается небольших магазинчиков.

Владлен Максимов напомнил, что в России сегодня также действует запрет открытой выкладки табачной продукции и ее демонстрации в торговом зале. Кроме того, продавцы не имеют право отпускать сигареты несовершеннолетним — и за этим ведется строгий контроль. Таким образом, ограничение по 100 м уже избыточно. При этом ритейлеры не выступают против запрета на реализацию табачной продукции в зданиях и на территориях образовательных организаций. Исключение можно сделать только для тех учреждений, которые оказывают услуги исключительно совершеннолетним гражданам, добавил Владлен Максимов.

В секретариате вице-премьера Алексея Гордеева «Известиям» подтвердили получение письма и отметили, что документ направлен на проработку в Минпромторг, Минсельхоз и Минздрав. До конца года ведомства должны представить свои предложения в правительство. В Минздраве на момент публикации не ответили на запросы «Известий».

В пресс-службе Минпромторга сказали, что профильный департамент ведомства готов провести обсуждение проблемных вопросов отрасли с участием заинтересованных сторон. Также в министерстве добавили, что в ответ на его запрос Роспотребнадзор — правоприменитель норм 15-ФЗ — сообщил об отсутствии проблем с определением границ территорий образовательных организаций и их видов. Под такими учреждениями понимаются те, что подпадают под действие закона об образовании (273-ФЗ).

К слову, 273-ФЗ регулирует в том числе дополнительное и профессиональное обучение, например курсы повышения квалификации и автошколы.

В пресс-службе Минсельхоза сказали «Известиям», что ведомство проработает предложения и направит их в Минпромторг.

Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков сказал «Известиям», что проблемы, о которых заявляют представители торговли в своем письме, не подтверждены цифрами.

— Норма закона не допускает двояких толкований и эффективно реализуется, — подчеркнул эксперт. — Какие-то единичные случаи, когда рядом с магазином находится река, не могут служить основанием для пересмотра действенной во всех остальных случаях меры, работающей в масштабе всей страны.

Виктор Зыков добавил, что сокращение шаговой доступности табачной продукции и применение ценовых и налоговых мер эффективно снижают потребление, в первую очередь становится меньше курящей молодежи. Международные исследования показывают, что высокая плотность розничной сети по реализации сигарет увеличивает доступность табака, в том числе для подростков, подчеркнул он.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин сказал «Известиям», что если ограничение для торговли табачными изделиями в 100 м от образовательных учреждений будет снято, то продажи сигарет в городах вырастут на 5–10%. Он уверен, что сейчас запрет успешно реализуется и не нуждается в пересмотре.

Крупнейшие производители табачных изделий в РФ JTI, Philip Morris International и British American Tobacco на запросы «Известий» не ответили.