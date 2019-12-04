Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок

Прогулки на свежем воздухе не всегда полезны. Жители мегаполисов, гуляя вдоль оживленных автомобильных дорог, вдыхают множество вредных веществ. Об этом 3 декабря в интервью радио Sputnik рассказал эколог-эксперт, генеральный директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

По его словам, во время прогулок вдоль автодорог в легких оседают частицы сажи, тяжелые металлы, пыль от истирания тормозных колодок, от шин, от работы механизмов.

«Во время ходьбы учащается сердцебиение, дыхание, всё это активно поглощается легкими и оседает там. В носоглотке тоже много чего застревает», — пояснил эксперт.

Ястребцев считает, что лучше всего гулять в лесопарках и скверах, на бульварах или вдоль реки. Зимой, несмотря на то что на дорогах меньше пыли, количество вредных веществ в воздухе сохраняется, так как отсутствуют естественные фильтры — листва и травяные растения, отметил он.

По словам физиолога, исследователя традиционных систем оздоровления, кандидата биологических наук Ринада Минвалеева, во время оздоровительной ходьбы у человека должно меняться дыхание, он должен немного устать. Однако подобные нагрузки допустимы только при отсутствии медицинских противопоказаний.

«10 тыс. шагов — наиболее обоснованная схема повышения здоровья с минимальными рисками для человека. Улучшается работа сердечно-сосудистой системы, метаболической системы», — подчеркнул он, добавив, что прогулки на свежем воздухе полезны не только для здоровья, но и для поддержания физической формы.

20 апреля были опубликованы результаты исследований ученых из Бостонского университета, согласно которым риск развития деменции можно снизить благодаря 2,5 часа физической активности в неделю.

В ходе наблюдений выяснилось, что на 1,4–2,2 года за каждый час физической активности в неделю медленнее старел мозг у тех, кто проходил более 7,5 тыс. шагов.