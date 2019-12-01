Врач рассказал об опасных для здоровья наушниках

Небольшие наушники-вкладыши, известные как «затычки», могут нанести вред слуху человека, поскольку они не могут воспроизводить всю гамму звуков. От этого слушатель повышает громкость, чем создает иллюзию улучшения качества, но одновременно и портит свой слух. Такое мнение высказал заведующий оториноларингологическим отделением московской поликлиники № 52 Павел Азаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» в воскресенье, 1 декабря.

«То, что мы вставляем в уши, маленькие наушники, там маленький динамик выдает только звуки высокой частоты. А чтобы услышать басы, нужны большие динамики. А нам хочется слышать весь спектр частот. И мы создаем иллюзию звучания красивого, мы делаем громче», — пояснил отохирург.

Также Азаров посетовал, что сегодня молодые люди в общественном транспорте включают музыку настолько громко, что находящимся рядом пассажирам слышно. Тем самым слушатели наносят себе «звуковую травму». В связи с этим врач рекомендовал пользоваться большими наушниками, пишет «Газета.ру».

Ранее в ноябре американские специалисты по кибербезопасности выяснили, что хакеры научились взламывать смартфоны на Android через подключение к сопряженным с ними Bluetooth-устройствам. Злоумышленники при помощи так называемого AT-интерфейса могут получить личные данные пользователей в момент, когда те соединяют свои гаджеты через Bluetooth.