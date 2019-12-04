США не выдали визы делегации Федерального казначейства РФ

Американская сторона не выдала въездные визы делегации российского Федерального казначейства для участия в конференции по аудиту 3 декабря, а также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова. Об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.

Отмечается, что Мальгинов должен был посетить Молодежный форум в Нью-Йорке 28–29 ноября.

В российской дипмиссии подчеркнули, что посольство США в Москве пытается оправдать длительные сроки оформления американских виз для граждан России нехваткой консульских сотрудников. Однако эти «отговорки» не соответствуют действительности.

«Подчеркиваем, что официальные власти США последовательно ограничивают въезд наших официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы», — говорится в заявлении российского диппредставительства».

В дипмиссии добавили, что до сих пор не получили разъяснений от американской стороны о том, что произошло с обеспечением визами делегации главы МИД РФ Сергея Лаврова, направлявшейся на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре.

20 ноября Шестой комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию с призывом к США прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран, в том числе России, прибывающим на мероприятия всемирной организации.

В сентябре 10 членам российской делегации не выдали американские визы для участия в ГА ООН. Член Совета Федерации Константин Косачев, оказавшийся среди них, сообщил, что политики, оставшиеся без виз, не летят в США.

Первый заместитель главы постоянного представительства России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя отказ в визах, заявил, что Вашингтон «пренебрегает своими обязательствами в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН». По его словам, американская сторона хочет ухудшения отношений с Россией. Ее поведение дипломат назвал немудрым и недальновидным.