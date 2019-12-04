Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Порция на семью из четырех человек обойдется в 340 рублей. В 2018 году стоимость составляла 325 рублей. Для двенадцати порций новогоднего салата придется потратить 1,02 тыс. рублей.

Для расчета индекса оливье Росстат традиционно предлагает следующий рецепт салата: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

Больше всего за год подорожали репчатый лук (на 10%), вареная колбаса, огурцы и горошек (на 6%), майонез (на 5%). Куриные яйца также подорожали, но всего на 1%. При этом морковь и картофель снизились в цене за год.

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Год познается в еде: тазик оливье обойдется россиянам в 1 тыс. рублей