Россиянка пропала в испанской Севилье

Гражданка России пропала в испанской Севилье (автономное сообщество Андалусия). По словам матери девушки, ее дочь не выходит на связь с 27 ноября.

Речь идет о 28-летней Тамаре К. Россиянка преподает русский язык в Университете Севильи, сообщает РЕН ТВ.

Информацию о пропаже проверяет российское посольство при участии почетного консула, говорится на странице дипмиссии в Facebook 3 декабря.

Ранее в этот день в посольстве подтвердили информацию об убийстве россиянки, проживавшей в испанском городе Эль-Прат-де-Льобрегат. По подозрению в совершении преступления задержан ее сожитель, 44-летний гражданин Испании.