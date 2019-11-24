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В Испании перехватили подводную лодку с более чем 2 т кокаина

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Фото: Guardia Civil
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Сотрудники таможенного контроля Испании арестовали подводную лодку из Колумбии с более чем 2 т кокаина, пишет издание El Pais в воскресенье, 24 ноября.

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По информации следствия, в настоящий момент задержаны два человека эквадорского происхождения.

Субмарина была обнаружена в водах автономного сообщества Галисия, перехвачена у побережья Алдана, второго городского центра муниципалитета Кангас-ду-Моррасо (Понтеведра).

Сообщается также, что лодка произведена в Гайане и эксплуатировалась несколько лет.

В операции по перехвату подводной лодки принимали участие также агенты национальной полиции и гражданской гвардии.

Издание уточняет, что Галисия уже давно является излюбленным местом для наркоторговцев.

19 ноября французская таможенная служба города Арль в Провансе перехватила партию кокаина, стоимость которой на черном рынке составляет €14 млн.

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