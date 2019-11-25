Прямой эфир

Консульство начало проверку в связи с задержанием в Испании россиянина

0
Фото: allspain.info
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральное консульство России в Барселоне в Испании проводит проверку в связи с задержанием 4 октября в Каталонии двух человек, один из которых, по предварительной информации, является россиянином. Об этом сообщили ТАСС в российском дипломатическом представительстве в понедельник, 25 ноября.

«В связи с публикацией газетой «Мундо» информации о задержании в Ла-Жункере двух человек, один из которых, возможно, является гражданином России, проводится консульская проверка. Генконсульством направлены официальные запросы в компетентные органы Испании», — говорится в поступившем в распоряжение агентства заявлении. По данным дипмиссии, задержанный соотечественник не обращался за помощью в российское диппредставительство.

В пресс-службе правоохранительных органов Испании ТАСС подтвердили задержание в Каталонии граждан России и Украины, а также то, что в их автомобиле была обнаружена «граната российского производства».

В субботу, 23 ноября, газета El Mundo писала, что Национальная судебная коллегия Испании расследует роль задержанных россиянина и украинца в каталонском кризисе. В сообщении утверждается, что мужчин задержали, когда они ехали во Францию на зарегистрированном в Белоруссии автомобиле Mercedes. При осмотре в автомашине была найдена граната M-75.

Газета El Pais отмечает, что в Испании ведется расследование в связи вмешательством во внутренние дела Каталонии группы, якобы связанной с российскими спецслужбами.

1 октября 2017 года прошел референдум об отделении Каталонии от Испании, в котором участвовали 3 млн человек. 90% участников выступили за независимость региона. После этого парламент автономии принял соответствующую резолюцию. В свою очередь, власти Испании отказались ее признавать и распустили местное правительство. Часть каталонских сепаратистов покинула страну, остальные были арестованы. После этого сторонники независимости Каталонии периодически проводили митинги, пытались блокировать работу барселонского аэропорта Эль-Прат и перекрывали улицы города. Полицейским приходилось применять силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вице-премьер Италии назвал нелепой историю с вмешательством РФ в выборы
Сторонники единства Испании вышли на митинг в Барселоне

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019