Консульство начало проверку в связи с задержанием в Испании россиянина

Генеральное консульство России в Барселоне в Испании проводит проверку в связи с задержанием 4 октября в Каталонии двух человек, один из которых, по предварительной информации, является россиянином. Об этом сообщили ТАСС в российском дипломатическом представительстве в понедельник, 25 ноября.

«В связи с публикацией газетой «Мундо» информации о задержании в Ла-Жункере двух человек, один из которых, возможно, является гражданином России, проводится консульская проверка. Генконсульством направлены официальные запросы в компетентные органы Испании», — говорится в поступившем в распоряжение агентства заявлении. По данным дипмиссии, задержанный соотечественник не обращался за помощью в российское диппредставительство.

В пресс-службе правоохранительных органов Испании ТАСС подтвердили задержание в Каталонии граждан России и Украины, а также то, что в их автомобиле была обнаружена «граната российского производства».

В субботу, 23 ноября, газета El Mundo писала, что Национальная судебная коллегия Испании расследует роль задержанных россиянина и украинца в каталонском кризисе. В сообщении утверждается, что мужчин задержали, когда они ехали во Францию на зарегистрированном в Белоруссии автомобиле Mercedes. При осмотре в автомашине была найдена граната M-75.

Газета El Pais отмечает, что в Испании ведется расследование в связи вмешательством во внутренние дела Каталонии группы, якобы связанной с российскими спецслужбами.

1 октября 2017 года прошел референдум об отделении Каталонии от Испании, в котором участвовали 3 млн человек. 90% участников выступили за независимость региона. После этого парламент автономии принял соответствующую резолюцию. В свою очередь, власти Испании отказались ее признавать и распустили местное правительство. Часть каталонских сепаратистов покинула страну, остальные были арестованы. После этого сторонники независимости Каталонии периодически проводили митинги, пытались блокировать работу барселонского аэропорта Эль-Прат и перекрывали улицы города. Полицейским приходилось применять силу.