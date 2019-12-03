В Барселоне задержали испанца по подозрению в убийстве россиянки
Каталонская полиция задержала гражданина Испании по подозрению в убийстве россиянки. Об этом 3 декабря «РИА Новости» сообщили в правоохранительных органах страны.
По их данным, женщина была обнаружена дома с признаками насильственной смерти. Инцидент произошел в городе Эль-Прат-де-Льобрегат (провинция Барселона). Задержанным оказался 44-летний гражданин Испании, сожитель убитой.
Как рассказал собеседник агентства, мужчина был задержан правоохранителями на улице, когда шел давать признательные показания.
Мэрия Эль-Прат-де-Льобрегат объявила трехдневный траур. В понедельник прошла акция в память о жертве.
По данным агентства, с начала 2019 года в Испании от рук своих партнеров погибли более 50 женщин.
20 июля сообщалось, что в Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом. По словам девушки, после этого она проснулась на пустыре, где ее в течение двух дней удерживали и насиловали четверо мужчин. По словам россиянки, ее накачивали наркотиками, однако ей удалось сбежать.