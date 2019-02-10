Испанец более 15 месяцев прятал тело россиянки в холодильнике

В Испании арестовали мужчину, более 15 месяцев прятавшего тело убитой подруги в холодильнике. Погибшая оказалась 22-летней россиянкой, которую в детстве удочерила приемная испанская семья, сообщает 9 февраля газета El Mundo.

Полиция стала искать девушку в конце декабря прошлого года после обращения ее матери, которая на тот момент не могла связаться с дочерью более года.

В результате стражи порядка вышли на 42-летнего официанта Мануэля Морено — друга погибшей, с которым она снимала квартиру. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось связаться с владельцем жилья, поскольку мужчина отказался пустить их внутрь. По его словам, он не видел подругу с тех пор, как она ушла от него.

В квартире испанца нашли холодильник вместимостью 100 л, в котором были спрятаны останки россиянки. Полиция предполагает, что он убил девушку в этой же квартире в октябре 2017 года.

В сентябре прошлого года стало известно, что полиция Японии задержала 49-летнюю Эми Сусаки, которая по меньшей мере четыре года прятала тело новорожденного ребенка в камере хранения на железнодорожной станции в Токио. Женщина рассказала, что родила несколько лет назад, но младенец не подавал признаков жизни. Испугавшись, она решила спрятать его в ячейке на станции «Угуисудани». Всё это время японка платила за ее аренду.