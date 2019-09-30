Брата убитой в Испании девочки из России задержали в Германии

16-летний россиянин, подозреваемый в жестоком убийстве своей 14-летней сестры в испанском городе Матаро в июне 2019 года, задержан в Германии. Об этом сообщает abc.es.

Приехавшие в Испанию из России Ольга Кавер, ее 16-летний сын и 14-летняя дочь жили в Матаро около года. Инцидент произошел, когда женщина уехала на несколько дней и оставила детей одних в квартире. Тело девочки с раной на шее 16 июня обнаружили друзья семьи. Брат погибшей пропал и был объявлен в розыск.

При этом 18 июня представитель Высшего суда Каталонии заявлял, что розыск юноши «не имеет никакой криминальной составляющей» и его ищут по просьбе матери, отмечает «РИА Новости».

По информации сайта aif.ru, правоохранительные органы ФРГ уже передали молодого человека в Испанию сотрудникам прокуратуры по делам несовершеннолетних.

В настоящий момент он является главным подозреваемым в убийстве сестры, передает НСН.

19 июня РЕН ТВ писал, что Ольга Кавер — основатель Международного института репродукции человека PUER, офис которого расположен в Барселоне. Основное направление, в котором она работает и на котором основана ее методика, — это так называемое «Психологическое бесплодие». Она — мать пятерых детей, трое из них живут в России.

Насильственный характер смерти россиянки подтвердили результаты вскрытия. На теле подростка обнаружены ножевые ранения, однако первоначально специалисты не исключали самоубийство. Об обнаружении тела подростка стало известно 17 июня.