Олимпийское продвижение: президент призвал развивать массовый спорт

Президент 3 декабря посетил Российский международный олимпийский университет, в закладке которого лично принимал участие 10 лет назад. В стенах вуза глава РФ не только встретился с Зевсом, осмотрел экспонаты нового музея, но и увидел одну из крупнейших частных олимпийских коллекций в мире. Во время визита Владимир Путин заверил паралимпийцев, что государство продолжит помогать спортсменам, и призвал уделить особое внимание массовому спорту.

Встреча с Зевсом

Даже спустя шесть лет после зимней Олимпиады в Сочи сохраняется спортивная атмосфера. Но если туристов привлекает возможность увидеть оригинальные комплексы и сфотографироваться на фоне пяти колец, то атлетов и экспертов — Российский международный олимпийский университет (РМОУ).

Международный характер РМОУ ощущается с первых минут посещения вуза. В здании можно услышать не только английский, но и другие мировые языки. К примеру, в нынешнем году в одной из групп обучаются студенты сразу из 19 государств — Австрии, Франции, Испании, Италии, Чили, ЮАР и даже Королевства Эсватини (бывший Свазиленд), подчеркнула чешская студентка Кристина Яборницка.

— Здесь преподают профессора со всего мира — из Англии, Канады, Франции и других стран. Речь идет о лучших экспертах в области спортивного менеджмента. Разумеется, свои знания студентам передают и российские специалисты, — отметила она. — Сама учеба, которая длится год, чрезвычайно интенсивная. Каждую неделю меняются курсы и профессора. После защиты диплома студенты получают титул «Мастер спортивного администрирования».

Большинство студентов — это бывшие профессиональные спортсмены, которые закончили активную карьеру. Поэтому в коридорах университета можно натолкнуться не только на участников крупных международных соревнований, но и олимпийских призеров.

Посещение РМОУ президентом было приурочено к юбилею учреждения — в этом году исполняется 10 лет со дня его создания. Российский лидер стал одним из первых гостей интерактивного информационно-образовательного центра OVAL, торжественное открытие которого состоялось 3 декабря.

На входе в музей Владимира Путина встретил Зевс — символ и покровитель Олимпийских игр. Несмотря на то что интерактивная статуя древнегреческого бога предназначена именно для общения с посетителями, с главой государства Зевс лишь «обменялся взглядами».

Президенту продемонстрировали трехмерные тренажеры, предоставляющие любому гостю шанс почувствовать себя профессиональным спортсменом. Однако Владимир Путин решил не спускаться по бобслейной трассе и не стал тестировать симуляторы горнолыжного спуска, сноуборда и биатлона. И это неудивительно — любимым спортом Владимира Путина по-прежнему остается дзюдо.

На этом экскурсия не закончилась. Президенту показали олимпийское собрание Владимира Потанина, которое считается одной из крупнейших частных коллекций в мире. Руководитель страны, к примеру, смог оценить оригинальные формы олимпийских факелов разных периодов, а также наградные и памятные медали.

Особое внимание посетителей привлекали стенды с официальными подарками делегаций и национальных олимпийских комитетов стран — участниц Игр 2014 года: здесь можно было увидеть зеленое каменное яйцо на подставке из застывшей лавы из Исландии, швейцарский колокол с поясом или бронзовую фигуру князя Владимира из Украины.

Есть над чем работать

3 декабря отмечается Международный день инвалидов, и программа президента не могла обойтись без общения с паралимпийцами.

— Я вас хочу поздравить, не только вспомнить ваши предыдущие успехи и победы, но и выразить надежду на то, что вы еще себя неоднократно заявите и покажете как перспективные спортсмены, — обратился Владимир Путин к собравшимся.

При этом, по мнению президента, Россия должна развивать не только олимпийское и паралимпийское движение, но и массовый спорт.

— Мы продвинулись достаточно серьезно в этом направлении. У нас количество людей, занимающихся спортом, во всех средах и стратах увеличилось серьезно, но все-таки нам есть еще к чему стремиться. Все-таки в некоторых странах, у наших соседей количество занимающихся на тысячу жителей больше, чем у нас, как ни странно, — сказал российский лидер.

Кроме того, политик поддержал идею введения квот для спортсменов с ограниченными возможностями, желающих учиться в РМОУ. Это будет правильным решением, которое предоставит спортсменам дополнительные возможности для развития, заявил «Известиям» двукратный чемпион мира по плаванию Богдан Мозговой.

— Что касается условий, то в целом всё хорошо. У нас более чем достаточно мест для подготовки к соревнованиям, — рассказал пловец в преддверии встречи с президентом.

С ним согласен и его коллега по команде, девятикратный чемпион мира Андрей Калина, который с 2015-го начал выступать за российскую сборную. До этого он представлял Украину. По его словам, спортсмены сейчас не задумываются о возможных санкциях на фоне неутихающего допингового скандала.

— Готовимся к Токио, — заверил он «Известия».

Паралимпийский спорт за последние годы развивался быстрыми темпами, добавил президент Паралимпийского комитета РФ Владимир Лукин. Главное, отметил он, — не только завоевание медалей, но и в первую очередь расширение доступности спорта для граждан.

— Чтобы люди могли всегда выйти и заниматься спортом, чтобы они прожили полноценную жизнь, несмотря на все трудности, с которыми они столкнулись, — пояснил он «Известиям».

Тем не менее в этой сфере есть по-прежнему над чем работать. Это касается, в частности, и дополнительного повышения финансирования паралимпийского движения.

— Есть проблема с тренерским составом, особенно в провинции. Есть проблемы с допингом, о котором все хорошо знают. Однако эти проблемы есть во всех странах. У нас не в большей степени, чем у других, — подытожил Владимир Лукин.

Владимир Путин во второй половине дня также принял участие в заседании по случаю 10-летия РМОУ. Президент подчеркнул, что рассматривает подготовку управленческих кадров для развития массового спорта как одну из важнейших задач.

— Необходимы грамотные руководители, которые способны наладить работу по развитию массового спорта в масштабах крупных городов, малых населенных пунктов, на селе. У них должна быть возможность постоянно идти вперед, обновлять свои знания и навыки, приобретать новые, современные компетенции, — отметил глава государства.