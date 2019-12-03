Путин поддержал выделение квот для паралимпийцев в олимпийском университете в Сочи

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Российского олимпийского университета для паралимпийцев в Сочи поддержал идею выделения квот в учебном заведении. Об этом 3 декабря сообщает ТАСС.

Во время посещения вуза глава государства пообщался со спортсменами, среди которых — чемпион Паралимпийских игр по футболу Иван Потехин. Говоря о возможности учиться в университете, студент отметил, что это «большой шанс для спортсменов» перезапустить карьеру и продолжить ее в индустрии спорта.

«За десять лет я всего лишь второй студент из паралимпийской семьи. Хотелось бы попросить <...> квоты для паралимпийцев. Желающих даже здесь, в этом зале, уже немало», — подчеркнул он.

Путин поддержал это предложение, отметив, что сам об этом не думал.

«Спасибо, что подсказали, будем делать», — пообещал глава государства.

Он также подчеркнул, что учебное заведение достигло мирового уровня.

«По некоторым дисциплинам занимают — вот сейчас — второе место в Европе, по менеджменту спортивному — десятое в мире. Это вот за небольшой достаточно срок его существования. Это реально хорошее высшее учебное заведение», — заключил Путин.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин намерен посетить Российский международный олимпийский университет, который является единственным в мире высшим учебным учреждением, выдающим «диплом с олимпийскими кольцами». Встреча проводилась 3 декабря, когда отмечается Всемирный день инвалида. По словам Пескова, у президента была запланирована встреча с паралимпийцами во главе с председателем Паралимпийского комитета РФ Владимиром Лукиным.

Визит состоится по случаю 10-летия заведения. В создании вуза Путин лично принимал участие.