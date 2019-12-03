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«Укртранснафта» и «Транснефть» продлили договор на транзит нефти на 10 лет

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Фото: facebook.com/Укртранснафта
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«Укртранснафта» и «Транснефть» продлили договор по транзиту нефти через территорию Украины на 10 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 3 декабря, опубликованном на официальной странице украинской компании в Facebook.

«3 декабря 2019 года АО «Укртранснафта» и ПАО «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которая продолжает его действие на 10 лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года», — говорится в сообщении.

Документ подписали генеральный директор «Укртранснафта» Николай Гавриленко и вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Сообщается, что договор сохраняет действующий порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия технических служб, а также актуализирует ряд его положений с учетом состояния рынка услуг по транспортировке нефти в регионе.

Ранее, 2 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину проработать вопрос о диверсификации источников и маршрутов поставок газа, нефти, нефтепродуктов и антрацита в срок до 1 июля 2020 года. При диверсификации предлагается учитывать объем поставок из каждого источника, которые не должен превышать 30% от общего объема.

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