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Платные парковки могут появиться в Карелии

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Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик вынес на рассмотрение законопроект о появлении в республике платных парковок. Согласно документу, платить за место не придется в выходные и праздничные дни.

Согласно законопроекту, парковки должны расположиться на государственных и муниципальных землях Карелии. Рассчитать уровень платы должен региональный минтранс, сообщает ИА «Карелinform».

Предполагается, что плата за парковку не будет взиматься в выходные и праздничные дни, а также в промежуток с 20 до 8 часов. Кроме того, собственники территории смогут самостоятельно увеличивать время бесплатной парковки.

В сентябре сообщалось, что число платных парковочных мест увеличивают в Тюмени. Власти города тогда напомнили, что центр Тюмени организован вокруг царской сети дорог, которая строилась под гужевой транспорт.

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