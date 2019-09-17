Платные парковки расширят в Тюмени

В Тюмени увеличится число платных парковочных мест. Об этом сообщили в администрации города.

Власти напомнили, что центральная часть Тюмени организована вокруг царской сети дорог, которая строилась под гужевой транспорт. Введение платных парковок в мэрии считают «требованием времени». Об этом пишет портал «Наш город».

Чтобы решить проблемы с пробками, администрация намерена вводить различные запретительные меры, в том числе ограничение на въезд в центр Тюмени личных автомобилей, а также введение платных парковок. Число платных мест будет доведено до 5 тыс.