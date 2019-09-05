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Реконструкция автопарковок началась на острове Татышев в Красноярске

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На острове Татышев в Красноярске приступают к очередном этапу благоустройства парковой зоны. Реконструкция автомобильных парковок начнется 9 сентября и продлится до ноября.

Рабочие должны будут расширить и заасфальтировать дорогу и парковку, нанести разметку, установить систему освещения и бордюры. В общей сложности количество парковочных мест увеличится с 817 до 1286, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Работы будут проходить поэтапно. Сначала благоустроят стоянку на восточной стороне острова, затем — на западной.

В июле на совещании губернатора региона с членами краевого правительства стало известно, что в Красноярске снова построят мост между филармонией и Музейным центром на Стрелке. Тогда же губернатор заявил о необходимости завершить проект острова Татышев. Работы на нем планируют начать в 2020 году.

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