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Новый мост построят на Стрелке в Красноярске

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В Красноярске планируют снова построить мост между Красноярской краевой филармонией и Музейным центром на Стрелке. Об этом заявил губернатор Красноярского края Александр Усс на совещании с членами краевого правительства.

По словам главы региона, каждое лето в городе должны появляться новые объекты, которые бы украшали его, а также демонстрировали подготовку к 400-летию Красноярска. Александр Усс отметил, что мост соединит Большой концертный зал и Музейный центр «максимум в течение года», пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В ходе совещания губернатор также заявил о необходимости завершить проект острова Татышев. Работы на нем планируют начать в 2020 году.

Прежний мост на Стрелке снесли в 2015 году. Он был сильно изношен и стал представлять опасность для людей.

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