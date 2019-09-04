Крупный участок земли изымет мэрия в центре Красноярска

Мэрия Красноярска изымет участок земли на пересечении улиц Диктатуры Пролетариата и Дубровинского. Администрация подала соответствующий иск в Арбитражный суд города. Если его удовлетворят, власти проведут муниципальные торги и найдут другого арендатора территории.

Как поясняет ИА KrasnoyarskMedia, участок площадью 3,6 тыс. кв. м в 2007 году предоставили компании «Диалектика». На нем должны были построить два 33-этажных дома. Однако работы так и не начались. Организация продлевала разрешение на застройку несколько раз.

4 сентября сообщалось, что Красноярск вошел в список российских городов с самым грязным воздухом. Его по итогам 2018 года составило Минприроды РФ.