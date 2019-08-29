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Лифт установят на правобережной набережной Красноярска

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В Красноярске планируют установить лифт на правобережной набережной реки Енисей. Мэр города Сергей Еремин проинспектировал ход благоустройства в четверг, 29 августа.

По его словам, лифт установят в 2020 году в районе Предмостной площади. С помощью подъемника люди смогут комфортно попадать на набережную, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Благоустройство набережной стартовало в июле этого года. Сейчас рабочие почти завершили установку бортового камня и начали возводить амфитеатры. У Коммунального моста будет создан новый спуск к реке, также проводится ремонт подпорной стены.

Представитель подрядной организации Марина Путенкова отметила, что все строительные работы планируется завершить до конца сентября. Малые архитектурные формы установят в октябре.

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