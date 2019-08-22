Парковочные места сократят у новостроек в Самаре

Парковочные места у некоторых новостроек в Самаре будут сокращены. Речь идет о жилых домах в Советском и Октябрьском районах.

На публичных слушаниях трем застройщикам рекомендовали разрешить отступление от предельных параметров разрешенного строительства. Заявителями выступали компании «Радамира», «Интеграция» и Самарский авторемонтный завод.

Итоговое решение будут принимать в городской администрации, сообщает НИА «Самара».

В середине июля сообщалось о начале второго этапа строительства ледового Дворца спорта. Подрядчик – АО «Волгатрансстрой-9». Старый дворец спорта снесли летом 2017. Года. Новый должны открыть в октябре 2012 года.