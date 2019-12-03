Глава МИД Дании встретится с Лавровым в России в начале 2020 года

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод прибудет в РФ с визитом в начале 2020 года. В ходе поездки он планирует встречу с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, рассказал во вторник, 3 декабря, посол страны в РФ Карстен Сендергорд.

«Мы работаем над датой», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Предыдущая встреча Кофода с Лавровым состоялась в конце сентября в Нью-Йорке. Они обсудили ситуацию вокруг разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2».

30 октября Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство газопровода и заявило, что «Северный поток – 2» будет проложен на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит поставки газа в Европу.

Против проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.