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СКР установил виновного в крушении аварийно севшего SSJ-100

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о крушении самолета Superjet-100, совершившего жесткую посадку в аэропорту Шереметьево в мае текущего года. Вина за гибель 41 человека возложена на командира экипажа Дениса Евдокимова. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

«Следствие по делу завершено, адвокаты вскоре начнут знакомиться с его материалами», — заявил он.

По словам адвоката Павла Герасимова, который представляет интересы нескольких семей погибших, следователи оценили ущерб в 1,5 млрд рублей по данному делу, передает ТАСС.

2 октября сообщалось, что СК предъявил обвинение Денису Евдокимову, обвиняя его по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Отмечалось, что максимальное наказание по статье — до семи лет лишения свободы либо принудительные работы на срок до пяти лет.

Инцидент произошел вечером 5 мая. Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета он вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. По предварительным данным, в самолет попала молния, из-за чего была потеряна радиосвязь. Судно совершило жесткую посадку и загорелось от удара о землю. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из-за пожара погиб 41 человек.

Ранее в СК среди приоритетных версий произошедшего называли недостаточную квалификацию пилотов и диспетчеров, техническую неисправность или конструктивные недостатки воздушного судна.

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