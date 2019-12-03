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Захарова назвала условие для возвращения лояльности жителей Донбасса Киеву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Укрaинские влaсти обязаны гaрантировать права жителям Донбасса. Об этoм заявила oфициальный пpeдставитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 2 декабря.

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Она подчeркнула, что нacеление рeгиона не принимало yчастия в выборах пpeзидента Украины в 2019 году.

«Этo нe люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на «поиск» людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами», — написала дипломат на своей странице в Facebook.

Кроме того, представитель МИД считает, что причины «всех бед» на Украине власти необходимо искать в своих рядах.

«Мэры, губернаторы, политики всех мастей имели виды на жительство и гражданство других стран, проводя решения в их пользу и под их диктовку. А теперь власти удивляются, что и жители Донбасса, отрезанные от остальной части Украины финансовой и социальной блокадой… захотели получить гражданство другого государства», — отметила Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в Донбассе «есть те, кто выступает за Украину; есть те, кто потерялись; а есть те, кто за Россию». По его словам, «последние могут уезжать».

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже больше пяти лет. За это время на территориях Луганской и Донецкой областей появились самопровозглашенные народные республики. Как утверждают украинские власти, повстанцам помогают российские вооруженные силы. В Кремле это отрицают. Урегулированием конфликта занимается «нормандская четверка». В феврале 2015 года лидеры России, Украины, Германии и Франции подписали Минские соглашения, которые, в частности, предполагают отвод сил, разоружение и режим прекращения огня. Договоренности неоднократно нарушались.

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