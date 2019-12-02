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ЦБ рассказал о взыскании с бывших владельцев санируемых банков 530 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о взыскании с бывших владельцев банков, которые санирует регулятор, около 530 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24» в понедельник, 2 декабря.

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Она отметила, что иски и соответствующие обращения уже поданы в суд и правоохранительные органы. Регулятор заинтересован в максимальном возврате средств, потраченных на санацию, чтобы не пострадали кредиторы и вкладчики этих банков.

Набиуллина подчеркнула, что банки, которые санирует ЦБ, должны выводиться на рынок. «Мы не собираемся за них держаться, и мы их готовим к продаже», — отметила она. Ограничение сроков владения санируемыми банками, по ее словам, является вредным.

«Обсуждались идеи установить предельный срок, до которого мы должны продать эти банки, я считаю установление такого срока вредным. Почему? Потому что это просто будет играть на то, чтобы снижать цену продажи», — подчеркнула она.

В августе Центробанк оценил свои потери от санации банков в сумму от 750 млрд до 1,4 трлн рублей.

В 2017 году Банк России создал Фонд консолидации банковского сектора для оздоровления несостоятельных банков. Организация взяла на санацию ряд крупных банков, включая «Открытие», БИН-банк, а также Промсвязьбанк.

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