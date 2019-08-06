ЦБ назвал размер своих потерь от санации банков

Центробанк России оценивает свои потери от санации банков по новому механизму в сумму от 750 млрд до 1,4 трлн рублей. Об этом заявил зампред ЦБ Василий Поздышев.

Точный размер потерь будет зависеть от решений по искам о возмещении убытков бывшими контролирующими лицами, сказал он газете «Ведомости» во вторник, 6 августа.

ЦБ ожидает возврата 965 млрд рублей (40,2%) с «определенного контура проблемных активов в 2,4 трлн рублей», приводит слова Поздышева ТАСС.

Пока иски поданы по «ФК Открытие» и Промсвязьбанку. В дальнейшем запланированы иски по другим санируемым учреждениям — Бинбанку, АТБ и Московскому индустриальному банку, отметил замглавы ЦБ.

Поздышев подчеркнул, что взыскать все потери у регулятора не получится, так как при подаче исков ЦБ обязан рассчитывать не свои фактические убытки, которые можно понять только по завершении всех судебных процессов и исполнительных производств, а следовать формуле, определенной в законе о банкротстве. Возможно, нормы позже будут пересмотрены, отметил он.

В начале июля Поздышев заявил, что ЦБ не исключает санации проблемных банков, системно значимых для регионов. Он подчеркнул, что финансовое оздоровление банков, значимых в масштабах страны, уже завершено, но в нем может нуждаться и региональный банк.