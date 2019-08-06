Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынке

Согласно инсайдерской информации DeviceLock, клиентские базы данных половины банков из топ-20 можно купить на черном рынке. При этом за год стоимость одной записи возросла с 20 до 70 рублей.

Все данные продаются в DarkNet и Telegram-каналах. Так, один такой реестр целиком можно купить за 7–11 млн рублей.

В Центральном банке отметили, что данные клиентов тщательно защищены. Вместе с тем в начале августа в полицию поступило заявление о краже огромной суммы денег со счета.

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Из базы вон: данные о клиентах банков из топ-20 продают в Telegram