Прямой эфир

Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Согласно инсайдерской информации DeviceLock, клиентские базы данных половины банков из топ-20 можно купить на черном рынке. При этом за год стоимость одной записи возросла с 20 до 70 рублей.

Все данные продаются в DarkNet и Telegram-каналах. Так, один такой реестр целиком можно купить за 7–11 млн рублей.

В Центральном банке отметили, что данные клиентов тщательно защищены. Вместе с тем в начале августа в полицию поступило заявление о краже огромной суммы денег со счета.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Из базы вон: данные о клиентах банков из топ-20 продают в Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция задержала похитителей денег из банкоматов
Раскрыт еще один способ кражи денег с банковских карт

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017