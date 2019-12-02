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ЦБ создаст базу гаджетов для борьбы с отмыванием денег

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центробанк собирается создать межбанковскую систему, позволяющую анализировать устройства, с которых клиенты проводят платежи и переводы, для отслеживания сомнительных операций. Об этом рассказали два источника в банках топ-20, пишет РБК.

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Установочная встреча по вопросу этой системы должна пройти в декабре на базе ассоциации «Финтех», рассказали источники.

В базе будет собрана полученная банками информация о гаджетах, с которых клиенты – юридические лица заходят в интернет-банк.

В апреле 2018 года регулятор обязал банки анализировать устройства, с помощью которых клиенты переводят деньги. Каждому устройству присваивается идентификатор. Если номера устройств совпадают у разных клиентов, то банк относит их к клиентам с повышенным уровнем риска. Но единой базы для таких устройств не существует, все банки хранят ее по отдельности.

В конце ноября заместитель начальника отдела технической защиты информации Главного управления Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов рассказал «Известиям» о способе предупредить мошенничество с банковскими картами. По его словам, самыми безопасными можно считать банкоматы, которые расположены в банковских офисах или многолюдных местах.

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