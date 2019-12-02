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Танкер и сухогруз столкнулись в Ростовской области

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Фото: marinetraffic.com
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Два судна столкнулись и получили повреждения на реке Дон в Ростовской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в понедельник, 2 декабря.

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«Теплоход «Мелита», следовавший из Туркмении в Украину с удобрением, совершил навал на «Танкер-14», следовавший из Туркмении в Румынию с дизтопливом», — отметил источник.

Танкер получил пробоину, было принято решение о починке на месте. Восстановительные работы планируется завершить в течение дня, после чего движение будет продолжено.

Всего экипаж обоих кораблей составляет 24 человека.

В Росморречфлоте сообщили, что пострадавших и утечек топлива нет.

Ранее 2 декабря на судне в Астраханской области, принадлежащем иранской компании, произошло возгорание. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

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