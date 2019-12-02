Танкер и сухогруз столкнулись в Ростовской области
Два судна столкнулись и получили повреждения на реке Дон в Ростовской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в понедельник, 2 декабря.
«Теплоход «Мелита», следовавший из Туркмении в Украину с удобрением, совершил навал на «Танкер-14», следовавший из Туркмении в Румынию с дизтопливом», — отметил источник.
Танкер получил пробоину, было принято решение о починке на месте. Восстановительные работы планируется завершить в течение дня, после чего движение будет продолжено.
Всего экипаж обоих кораблей составляет 24 человека.
В Росморречфлоте сообщили, что пострадавших и утечек топлива нет.
Ранее 2 декабря на судне в Астраханской области, принадлежащем иранской компании, произошло возгорание. Пожару был присвоен второй ранг сложности.