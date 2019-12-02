По погибшим в ДТП в Забайкалье объявлен траур

В Сретенском районе объявили 2 декабря днем траура по жертвам ДТП в Забайкалье. Власти Забайкальского края выплатят по 1 млн рублей родственникам погибших в аварии с автобусом. Семьи пострадавших получат компенсацию в размере до 400 тыс. рублей. Еще по 100 тыс. рублей выделят местные власти для организации похорон. Для работы с родственниками из Москвы в местные поселки прибыли психологи. В центре Читы жители организовали стихийный мемориал — они несут цветы и ставят свечи в память о погибших.