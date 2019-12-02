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Глава «Вертолетов России» рассказал о разработках беспилотных VRT500

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Легкий многоцелевой вертолет VRT500 может стать беспилотным, заявил глава «Вертолетов России» Андрей Богинский. Об этом пишет ТАСС в понедельник, 2 декабря.

«Мы уже сегодня видим направления для будущего развития и модернизации VRT500. Их два: первое — это возможность сделать его беспилотным, а второе — электродвижение, использование гибридной установки с батареей», — уточнил Богинский.

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Глава холдинга рассказал, что вертолет VR500 и разрабатываемый беспилотный VRT300 могут в будущем использоваться полицией, медучреждениями и для услуг аэротакси.

Он уточнил, что гибридная установка с батареей дополнительно к существующему газотурбинному двигателю позволит сделать однодвигательную машину более безопасной. При отказе двигателя батареи хватит на 15 минут полета, чтобы была возможность осуществить безопасную посадку.

Богинский не исключил также, что в будущем возможен полный переход на электрическую тягу или электрический привод несущей системы.

По всем прогнозам, к 2030–2035 году городское население в мире составит более 6 млрд человек, отметил Богинский. В этом случае часть сервисов потребует перемещения в воздух: доставка, системы видеонаблюдения и автоматической передачи информации, такси, экскурсии.

«Яркий пример — Сан-Паулу, где вертолеты с одним двигателем очень востребованы и вертолетное сообщение достаточно развито», — подчеркнул он.

По его словам, при соблюдении ряда требований к инфраструктуре и безопасности, при наличии транспортных портов с необходимым набором сервисов в городской среде возможно развитие вертолетного сообщения.

VRT500 — легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1,6 тыс. кг. Обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до пяти человек и оснащается современным комплексом интерактивной авионики.

VRT300 — разрабатываемый компанией «ВР-Технологии» (входит в «Вертолеты России») гражданский беспилотник.

17 ноября сообщалось, что компания «ВР-Технологии» завершит работы по созданию опытного образца многоцелевого вертолета VRT500 ко второй половине 2020 года. 18 ноября шведская компания Rotocraft Nordic AB подписала соглашение с «Вертолетами России» о поставке 10 вертолетов VRT500 базовой конфигурации в страны Скандинавии. В августе 2019 года малайзийская компания Ludev Aviation стала первым покупателем VRT500.

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