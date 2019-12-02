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В «Энергомаше» назвали срок поставки двигателя для ракеты «Союз-5»

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Изготовитель ракетных двигателей НПО «Энергомаш» поставит первый двигатель РД-171МВ для новой ракеты-носителя «Союз-5» в 2022 году. Об этом в интервью ТАСС рассказал гендиректор предприятия Игорь Арбузов в понедельник, 2 декабря.

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«Чтобы подтвердить свою надежность, каждый двигатель будет проходить по шесть, а некоторые даже больше испытаний. В общей сумме будет выпущено шесть доводочных двигателей», — цитирует агентство Арбузова.

9 сентября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-5» и «Союз-6» будет построен в России в 2025–2026 годах. По его словам, для обеих ракет будет использоваться один стартовый комплекс, так как носители будут иметь единый диаметр первой ступени.

1 сентября НПО «Энергомаш», входящее в госкорпорацию «Роскосмос», запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Они предназначены для использования на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5». Кроме того, они будут применяться на сверхтяжелой ракете «Енисей».

«Союз-5» («Иртыш») — двухступенчатая ракета. Она сможет выводить на орбиту грузы весом до 17 т. При создании двигателя для «Иртыша» — РД-171МВ — впервые в отрасли используется цифровое проектирование и производство. Основой для нового двигателя послужит двигатель РД-171М. На его модернизацию до уровня РД-171МВ планируется потратить из бюджета около 7 млрд рублей.

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