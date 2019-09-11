«Союз-6» станет прототипом второй ступени ракеты сверхтяжелого класса

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что ракета «Союз-6» станет прототипом второй ступени носителя сверхтяжелого класса. Сюжет с заявлением главы корпорации опубликован 11 сентября на канале «Роскосмос ТВ» на YouTube.

«Что важно, «Союз-5» становится прототипом первой ступени ракеты сверхтяжелого класса, а «Союз-6» — прототипом второй ступени центрального блока ракеты сверхтяжелого класса», — пояснил Рогозин.

Он отметил, что, создавая летательные аппараты, которые будут готовы «драться на рынке с американским и любым иным производителем», «Роскосмос» еще и выполняет работу «по созданию ракеты сверхтяжелого класса».

9 сентября сообщалось, что стартовый стол для ракет-носителей «Союз-5» и «Союз-6» в России построят в 2025–2026 годах.

Президент России Владимир Путин предложил назвать создаваемый для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжелого класса «Союз-5» и «Союз-6» ракетно-космический комплекс в честь первого президента Казахстана. Стартовый комплекс получит название «Назарбаевский старт».

1 сентября НПО «Энергомаш», входящее в госкорпорацию «Роскосмос», запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Они предназначены для использования на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5». Кроме того, они будут применяться на сверхтяжелой ракете «Енисей».