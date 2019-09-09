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Стартовый стол для «Союз-5» и «Союз-6» будет создан в 2026 году

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В России в 2025-26 годах построят стартовые столы для ракет-носителей «Союз-5» и «Союз-6». Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин по итогам рабочей встречи с руководителем Удмуртии Александром Бречаловым.

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По его словам, для обоих ракет будет использоваться один стартовый комплекс, так как носители создадут с единым диаметром первой ступени. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Союз-5» в перспективе станет элементом первой ступени, а «Союз-6» — второй ступени сверхтяжелой ракеты «Енисей».

На минувшей неделе президент России Владимир Путин предложил назвать создаваемый для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжёлого классов «Союз-6» и «Союз-5» ракетно-космический комплекс в честь первого президента Казахстана. Стартовый комплекс получит название «Назарбаевский старт».

1 сентября НПО «Энергомаш», входящее в госкорпорацию «Роскосмос», запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Они предназначены для использования на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5». Кроме того, они будут применяться на сверхтяжелой ракете «Енисей».

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