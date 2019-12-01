Прямой эфир

В Петербурге годовалый мальчик выпил уксус и получил ожог

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге госпитализировали годовалого малыша с отравлением. Мальчик выпил уксус и получил ожог, передает сайт телеканала «78» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по городу и Ленинградской области, в воскресенье, 1 декабря.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 30 ноября.

«Правоохранителям сообщили, что в этот день в 13:30 из квартиры дома № 7 по улице Катерников в тяжелом состоянии госпитализировали мальчика 2018 года рождения. Медики диагностировали у него отравление уксусной эссенцией и химический ожог пищевода», — говорится в сообщении.

Мать призналась полицейским, что около полудня малыш из-за недосмотра родителей выпил уксусную эссенцию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

20 сентября в Санкт-Петербурге уже произошла аналогичная ситуация. Тогда тоже годовалый мальчик выпил уксус и получил ожог слизистой глотки и пищевода. В больницу ребенок попал в тяжелом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российский ученый-математик отравился «Кротом»
Четырехлетний ребенок отравился лекарством от аритмии в Петербурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019