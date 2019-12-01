В Петербурге годовалый мальчик выпил уксус и получил ожог

В Санкт-Петербурге госпитализировали годовалого малыша с отравлением. Мальчик выпил уксус и получил ожог, передает сайт телеканала «78» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по городу и Ленинградской области, в воскресенье, 1 декабря.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 30 ноября.

«Правоохранителям сообщили, что в этот день в 13:30 из квартиры дома № 7 по улице Катерников в тяжелом состоянии госпитализировали мальчика 2018 года рождения. Медики диагностировали у него отравление уксусной эссенцией и химический ожог пищевода», — говорится в сообщении.

Мать призналась полицейским, что около полудня малыш из-за недосмотра родителей выпил уксусную эссенцию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

20 сентября в Санкт-Петербурге уже произошла аналогичная ситуация. Тогда тоже годовалый мальчик выпил уксус и получил ожог слизистой глотки и пищевода. В больницу ребенок попал в тяжелом состоянии.