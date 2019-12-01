Водитель упавшего с моста в Забайкалье автобуса погиб

Водитель автобуса, упавшего с моста в Забайкалье, погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД в воскресенье, 1 декабря.

«Водитель — житель Читинского района 1976 года рождения», — уточнили в пресс-службе.

Также известно, что автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. Водитель был нанят на рейс.

1 декабря около 15:00 по местному времени (9:00 мск) в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста. По данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в результате аварии погибли, по последним данным, 19 человек, в том числе водитель. Всего в автобусе находились 44 человека.

Причиной аварии, по предварительным данным, стало лопнувшее колесо.