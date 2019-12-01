Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.

По словам артистки, из-за этого ей пришлось прибегнуть к помощи медиков и провести операцию по уменьшению груди.

«Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят женщине, если у нее каждая грудь весит 2,5 кг. Когда была на консультации у маммолога, то мне посоветовали уменьшить с девятого до пятого размера. Долго выбирала врача, ездила в Германию, была на приеме в Израиле. Но как-то подруга посоветовала доктора в США, который оперирует голливудских звезд», — рассказала Семенович.

Певица отметила, что подобная особенность передается генетически. О заболевании артистка узнала пять лет назад.

Гигантомастия — патология, связанная с аномальным ростом груди.

В июле певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе.