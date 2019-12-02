«Зайцев» нет: оплата картами в наземном транспорте выросла втрое

За год — с октября 2018-го по октябрь 2019-го — доля операций по оплате наземного транспорта с помощью банковской карты выросла в три раза, следует из консенсус-опроса «Известий» топ-50 кредитных организаций . В одном только Сбербанке количество транзакций в октябре составило 66 млн. Платежные системы отчитались, что таким способом автобусы или трамваи можно оплатить уже в 170 российских городах. Популярность сервиса стоит оценивать именно по наземному транспорту, поскольку на оплату проезда метро с помощью «пластика» во многих городах есть скидки. Хотя единоразовый проезд по карте на 4–6 рублей дороже, клиенты готовы платить за удобство , считают опрошенные «Известиями» банковские эксперты. По их словам, это также поможет сократить количество «зайцев».

В автобус с картой

В среднем доля оплаты наземного транспорта среди всех транзакций по картам в октябре 2019 года составила 3–4,5% — в том же месяце в прошлом году средний показатель был 1–1,5% . Особенно активно растет оплата проезда в автобусах, например, в Новикомбанке отметили увеличение количества таких операций в 10 раз. Объем также вырос — только за последние четыре месяца на 75%, подчеркнули в банке «Санкт-Петербург». В ТКБ сообщили, что лидирующие регионы по увеличению количества транзакций в наземном транспорте — крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Нижний Новгород.

Клиенты активно пользуются возможностями по оплате наземного транспорта банковской картой или смартфоном — об этом говорит и увеличение частоты транзакций, рассказал руководитель дирекции перекрестных продаж и кредитных карт ОТП Банка Алексей Щавелев. По словам операционного директора Почта Банка Елены Мохначевой, хотя акции по скидкам на проезд в основном запускаются в метро, а не в наземном транспорте, это помогает популяризовать новый способ оплаты.

Справка «Известий» Покрытие сервисом по оплате транспорта банковской картой исчисляется десятками городов: платежная система Visa запустила такую возможность более чем в 170 российских населенных пунктах, Mastercard — более чем в 100, а «Мир» — более чем в 70, сообщили «Известиям» в пресс-службах этих организаций. В Visa заявили, что каждый год оборудуют транспорт таким сервисом в 20–30 городах по всей стране.

В ряде регионов уже обеспечена возможность оплатить поездку в транспорте как по полной стоимости, так и с учетом социальных льгот держателя карты, подчеркнули в пресс-службе «Мир». По картам Visa есть возможность учитывать количество поездок в транспорте, оплаченных банковской картой, и в зависимости от их числа предлагать более выгодный тариф на основе действующей сетки, рассказали в пресс-службе международной платежной системы.

В портфеле проектов Сбербанка в общественном транспорте оплата банковскими картами занимает 48%, а в следующем году ее доля достигнет 70%. Только в октябре россияне расплатились за проезд «пластиком» через Сбербанк 66 млн раз, подчеркнули в кредитной организации. Новый способ списания средств постепенно полностью заменит покупку одноразовых билетов в кассах, ожидают в ВТБ.

Консерватизм и покрытие

Тем не менее большая часть населения относится к новшествам с опаской — из-за этого такой способ оплаты в следующем году вырастет не более чем на 20%, ожидает директор по развитию розничных продуктов Ак Барс Банка Александр Пронягин.

Основной ограничивающий фактор — готовность инфраструктуры приема: важно, чтобы человек понимал, что проездной ему не нужен и он сможет оплатить проезд банковской картой в 100% случаев , считает директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров. По его словам, также важно повсеместно реализовать сервис для сохранения льгот и бонусов на транспорт по банковскому «пластику».

Ценовая политика транспортных компаний также должна меняться в соответствии с рынком, считает руководитель дирекции развития розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин . Он пояснил, что сейчас большая часть оплаты приходится на периоды акций от платежных систем, но для массового перехода на использование в автобусах, трамваях и метро «пластика» стоимость оплаты таким способом должна быть эквивалентна цене поездки не только в одиночном билете, но и в абонементе.

— Внедрение приема банковских карт экономит время и средства транспортных компаний на обслуживание пассажиров, сокращаются очереди, а гости городов могут не изучать новые для себя системы оплаты проезда, — рассказал директор по развитию цифровых платежей Mastercard в России Антон Шигапов.

В ЦБ сообщили, что приветствуют работу участников рынка по внедрению бесконтактных технологий в различных сферах, в том числе и в транспортной . В Минтрансе «Известиям» не ответили на вопросы о поддержке этого сервиса.

Оплата банковской картой по стандартному тарифу (вне промоакций) на 4–6 рублей дороже, чем с использованием транспортной карты, в том числе из-за наличия комиссий участников транзакции — банков и платежной системы, посчитал управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Он добавил, что многие клиенты готовы платить за удобство, особенно те, кто пользуется наземным транспортом нечасто.