Пожар на складе в Волгоградской области ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе лакокрасочных материалов в Городищенском районе Волгоградской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС во вторник, 26 ноября.

«В 12.47 (11.47 мск) удалось ликвидировать открытое горение на складе в Городищенском районе», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

Пожар на складе начался в этот же день утром. Сообщение о возгорании поступило около 9:00 по местному времени (8:00 мск). Загорелось помещение размером 50 х 60 м.

Как сообщили «Известиям» в экстренных службах региона, площадь пожара составила 400 кв. м. По состоянию на 10:47 по местному времени (9:47 мск) пожар удалось локализовать.