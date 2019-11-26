Прямой эфир

Пожарные значительно снизили температуру в горящей шахте в Коми

0
Фото: ТАСС/МЧС РФ по Республике Коми
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Температура в горящей шахте «Яреганефти» в Республике Коми значительно снижена благодаря водяной завесе. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщили в региональном главке МЧС России.

Заживо погребенные: из-за чего могли погибнуть шахтеры в Пермском крае
Пожар в шахте в Соликамске стоил жизней девяти человек

Снижение температуры позволило доставить на аварийный участок необходимое оборудование для мониторинга газовоздушной среды. Также доставлено видеооборудование для планирования действий по проведению аварийных работ.

«Пожар локализован на площади 2000 кв. м, эта площадь не уменьшается», — приводит ТАСС сообщение МЧС. Возгорание будет ликвидировано на этой площади, все усилия направлены на его скорейшую ликвидацию, однако прогнозов нет.

Пожар в шахте на глубине около 200 м начался вечером в воскресенье во время буровых работ. Под землей находились 45 горняков, 33 вышли на поверхность, а девять остались помогать спасателям. Возгорание было локализовано на площадь 2 тыс. м.

Один из трех спасенных горняков в Республике Коми доставлен в больницу в понедельник, судьба двух человек неизвестна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В горящей шахте в Коми происходят хлопки газовоздушной смеси
Два горняка пропали при пожаре на шахте в Коми

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019