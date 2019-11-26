Пожарные значительно снизили температуру в горящей шахте в Коми

Температура в горящей шахте «Яреганефти» в Республике Коми значительно снижена благодаря водяной завесе. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщили в региональном главке МЧС России.

Снижение температуры позволило доставить на аварийный участок необходимое оборудование для мониторинга газовоздушной среды. Также доставлено видеооборудование для планирования действий по проведению аварийных работ.

«Пожар локализован на площади 2000 кв. м, эта площадь не уменьшается», — приводит ТАСС сообщение МЧС. Возгорание будет ликвидировано на этой площади, все усилия направлены на его скорейшую ликвидацию, однако прогнозов нет.

Пожар в шахте на глубине около 200 м начался вечером в воскресенье во время буровых работ. Под землей находились 45 горняков, 33 вышли на поверхность, а девять остались помогать спасателям. Возгорание было локализовано на площадь 2 тыс. м.

Один из трех спасенных горняков в Республике Коми доставлен в больницу в понедельник, судьба двух человек неизвестна.