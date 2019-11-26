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Под Волгоградом загорелся склад с лакокрасочными материалами

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Утром 26 ноября в Волгоградской области начался пожар на складе с лакокрасочными материалами. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Сообщение о возгорании в Городищенском районе поступило около 9:00 по местному времени (8:00 мск). По данным ведомства, загорелось помещение размером 50 х 60 м.

Как сообщили «Известиям» в экстренных службах региона, площадь пожара составила 400 кв. м. По состоянию на 10:47 по местному времени (9:47 мск) пожар удалось локализовать. В настоящий момент проводится проливка и разборка конструкций здания.

21 ноября на юго-востоке Москвы загорелся склад. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Пострадавших нет.

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