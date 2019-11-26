СМИ узнали о желании Трампа привлечь помилованных военных к выборам

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы трое из помилованных им военных преступников приняли участие в его предвыборной кампании. Об этом сообщило издание The Daily Beast со ссылкой на источники в Белом доме.

Речь идет о военнослужащих Клинте Лорансе, Мэтью Голштейне и Эдварде Галлахере. По данным издания, они могут выступить в качестве специальных гостей его избирательной кампании в 2020 году.

15 ноября Трамп помиловал лейтенанта Лоранса и майора Голштейна, а также восстановил воинское звание Галлахера. Голштейн и Лоранс были арестованы по обвинению в военных преступлениях в Афганистане. Первый обвинялся в убийстве местного жителя в 2010 году, но впоследствии был признан невиновным. Второго же осудили в 2013 году в убийстве второй степени. Галлахер был понижен в должности за фотографирование с телом убитого. Также он обвинялся в убийстве, покушении на убийство и препятствовании правосудию, но по этим пунктам его оправдали.

При этом, несмотря на реакцию в военных и международных кругах на помилование, глава Белого дома полагает, что он исправил несправедливость. Кроме того, он хотел бы, чтобы теперь Лоранс, Голштейн или Галлахер появились на его митингах 2020 года, сообщили источники.

«Он кратко обсудил вопрос о том, чтобы сделать это важным событием на конференции», — добавил один из источников издания.

19 ноября в ООН заявили, что помилование троих солдат США, обвиняемых в военных преступлениях, является тревожным сигналом для вооруженных сил во всем мире.

25 ноября стало известно, что министр военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер был уволен главой Пентагона Марком Эспером. Ранее Спенсер тайно предложил представителям Белого дома не вмешиваться в процесс против Галлахера, не поставив в известность главу оборонного ведомства о своем предложении.