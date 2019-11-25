Трамп выдвинул кандидатуру посла США в Норвегии на пост министра ВМС

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвигает кандидатуру американского посла в Норвегии Кеннета Брейтуэйта на должность министра ВМС. Об этом сообщило издание The Hill.

Глава Белого дома подтвердил, что Ричард Спенсер уволен Марком Эспером, а также поблагодарил Спенсера за службу. На своей странице в соцсети Twitter Трамп написал, что выдвинул на должность Кеннета Брейтуэйта, и ответил, что у него большие достижения и успехи. Также президент выразил уверенность в том, что тот проделает выдающуюся работу.

....honors that he has earned, including his Trident Pin. Admiral and now Ambassador to Norway Ken Braithwaite will be nominated by me to be the new Secretary of the Navy. A man of great achievement and success, I know Ken will do an outstanding job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2019

Ранее стало известно, что Спенсер тайно предложил представителям Белого дома не вмешиваться в процесс против Галлагера. В этом случае министр ВМС давал гарантии, что Галлагер сможет уйти из армии с сохранением звания. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Спенсер не поставил в известность главу оборонного ведомства о своем предложении.

Накануне Спенсер выразил готовность уйти в отставку из-за несогласия с Трампом о наказании Галлагера.