Трамп выдвинул кандидатуру посла США в Норвегии на пост министра ВМС
Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвигает кандидатуру американского посла в Норвегии Кеннета Брейтуэйта на должность министра ВМС. Об этом сообщило издание The Hill.
Глава Белого дома подтвердил, что Ричард Спенсер уволен Марком Эспером, а также поблагодарил Спенсера за службу. На своей странице в соцсети Twitter Трамп написал, что выдвинул на должность Кеннета Брейтуэйта, и ответил, что у него большие достижения и успехи. Также президент выразил уверенность в том, что тот проделает выдающуюся работу.
Ранее стало известно, что Спенсер тайно предложил представителям Белого дома не вмешиваться в процесс против Галлагера. В этом случае министр ВМС давал гарантии, что Галлагер сможет уйти из армии с сохранением звания. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Спенсер не поставил в известность главу оборонного ведомства о своем предложении.
Накануне Спенсер выразил готовность уйти в отставку из-за несогласия с Трампом о наказании Галлагера.