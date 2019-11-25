Избранных для помилования Трампом индеек назвали Хлеб и Масло

Индюшки, которых президент США Дональд Трамп помилует в День благодарения, получили имена Хлеб и Масло. Птицы уже прибыли в Вашингтон.

До церемонии птицы будут жить в отеле «Уиллард», пишет Politico.

Вырастивший индеек фермер Вилли Джексон во время пресс-конференции рассказал, что они прошли специальную подготовку, чтобы спокойно реагировать на контакт с людьми, свет и камеры, передает News Observer.

В Facebook Белого дома открыто голосование, кого из птиц помиловать. В предыдущие годы своего президентства Трамп миловал обеих. Не ставшие праздничным ужином в 2018 году Морковка и Горошек до сих пор живут в вольере и достигли солидного для бройлеров полуторагодовалого возраста. Их предшественники Тейлор и Тот умерли естественной смертью от старости.

День благодарения, один из главных национальных праздников США, отмечается в четвертый четверг ноября в память о трудностях, перенесенных первыми переселенцами, прибывшими в Северную Америку в 1620 году. Более половины из них не пережили зиму. Оставшиеся следующей осенью, после сбора щедрого урожая, решили учредить праздник благодарности Богу за то, что смогли преодолеть все невзгоды. В этот день принято собираться всей семьей в доме у самых старших родственников. К торжественному ужину традиционно подают индейку, тыквенный пирог, кукурузу, орехи и фрукты — то же, что ели пилигримы.

В День благодарения президенту США традиционно преподносили живую индейку или пару. Первым президентом, помиловавшим птиц, стал Гарри Трумэн в 1947 году. В 1989 году, при Джордже Буше – старшем, ритуал окончательно превратился в помилование птиц. Давать индейкам имена начали в 2001 году.