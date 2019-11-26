Диетолог назвал согревающие в мороз напитки

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рекомендует в морозы согреваться теплыми сахаросодержащими напитками, а алкоголь советует исключить из-за его обратного действия.

«Что можно рекомендовать? Горячий чай с большим содержанием сахара. Также подойдут другие напитки сахаросодержащие, но лучше в теплом или горячем виде. Например, теплый морс», — рассказал специалист RT.

Из пищи эксперт советует употреблять высокоуглеводные и легкоусвояемые продукты, например кондитерские изделия и каши. Диетолог уточнил, что в умеренном количестве такое питание не навредит фигуре.

Кроме того, специалист опроверг согревающее свойство алкоголя, указав на его обратное действие: поскольку употребление спиртных напитков расширяет сосуды, это приводит к увеличению потери тепла.

25 ноября в комитете Госдумы по охране здоровья поддержали идею ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.