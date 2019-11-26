Совет Федерации одобрил закон о признании физлиц иноагентами.

«Если та или иная организация, тот или иной гражданин получил перечисления иностранных средств, не возвратил их, то, конечно, он попадает под эти оценки», — заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Ограничения коснутся тех, кто сотрудничает со СМИ-иноагентами. Внесенные в список лица должны соблюдать особые требования. Отслеживать иноагентов и их нарушения будет Минюст.